一個move丟毒品 毒蟲誇張動作全都錄

2017-11-06 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒蟲騎車攜毒外出遇巡邏警方眼神刻意迴避，未料此舉反引起警方起疑攔查，他先打開機車置物箱佯裝配合還跟警方閒話家常，未料突然一個轉身將口袋內的毒品往路邊一丟，自以為騙得過警方，只是誇張的動作全程被目擊，當場人贓俱獲被送辦。

台中市第二分局立人派出所長林添宏上週六帶班巡邏文昌東一街時，發現騎車迎面而來的39歲張男在看到警方時，除眼神刻意迴避還立即將頭撇向另一方，可疑反應馬上引起警方直覺有異上前盤查，果然查出張男是毒品列管人口，請他開啟機車座墊配合盤查。

張男也佯裝配合掀開機車置物箱，還跟警方閒話家常表示自己早沒在施用毒品了，正當警方請張男拿出褲袋物品時，張男卻僅拿出部分物品，隆起的口袋顯然還有東西吸引警方目光，正要請張男將剩餘物品拿出時，心虛的張男突然一個MOVE轉身，將口袋內的毒品往路邊一丟，自以為騙得過警方。

但誇張的動作全程被目擊，他丟完還馬上辯解：「那不是我的！」，此地無銀三百兩的舉動讓警方也傻眼，馬上在路邊車子旁找到被丟擲的安毒及吸食器，原來張男想趁警方不注意時將毒品丟棄路邊，自以為神不知鬼不覺，但手法實在太粗糙，轉身丟擲毒品的畫面都被密錄器清楚錄下，當場讓他百口莫辯就逮，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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