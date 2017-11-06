堅守崗位！竹縣警局長溫枝發交接前仍議會報告

2017-11-06 11:39

［記者黃美珠／竹縣報導］認真的人不會寂寞！新竹縣政府警察局長今天下午將舉行新、卸任局長交接，正在召開的新竹縣議會定期會今早卻排定警局要做業務報告，誰來報告？卸任局長溫枝發不因榮調新北市政府警察局主任秘書而殆忽職守，還提早快半小時抵達議會親自報告過去1年警方的勤務作為和績效，未來工作的展望和需要議會支持的事項，贏得議會所有同仁們的肯定。

這使得新竹縣議會議長張鎮榮、副議長陳見賢、秘書長劉添豪都在開議前、後公開讚揚溫枝發的堅守崗位。

陳見賢更稱讚溫枝發臨別，又在刑警大隊、竹北分局偵查隊等力挺下，會同刑事局等共同偵破毒品案，就連內政部長葉俊榮、刑事局長劉柏良也專程到新竹縣表揚有功員警，確實值得嘉許。

然而不僅卸任局長溫枝發如此兢兢業業，警局幕僚透露，就是即將走馬上任的新局長張榮興也非常積極投入工作。

警局幕僚表示，張榮興上週四拜會過縣長邱鏡淳之後，週六就把新竹縣警局相關的業務資料、境內治安狀況等相關書面資料抱回努力「K書中」，讓新竹縣基層警界對這名新長官的領航充滿期待。

不過國民黨籍新竹縣議員甄克堅卻不滿中央竟然在各縣市議會正在召開定期會的時候，沒有尊重地方議會就逕自調動局長。「這樣警局的總預算要不要退回去重編？」、「新的局長對於整體的治安狀況了解多少？怎麼開會？」

所以他提議，建請議會行文中央以後禁止在議會開議期間，調動警局、主計、人事、政風主管的調動。