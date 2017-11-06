議員重視毒品氾濫 王又民：應提供免費快篩試劑

雲林縣議員王又民要求縣府提供免費毒品快篩試劑，達到初步防治毒品效果。（記者林國賢攝）

2017-11-06 11:42

〔記者林國賢／雲林報導〕毒品入侵校園日益嚴重，雲林縣政府將提供免費「快篩試劑」，讓家長與毒品高風險族群初步檢測，達到初期防治效果。

雲林縣議員王又民今在議會指出，現在毒品偽裝成各種糖果、咖啡、奶茶等，防不勝防，毒品入侵校園情況嚴重，現在已有多個縣市提供免費試劑，縣府應積極推動這項簡易措施，表達毒品防制的決心和行動力。

王又民說，吸毒不僅摧毀一個人人生，甚至影響家庭、社會，他建議毒品檢驗試劑比照保險套免費索取的規格，開放免費索取，讓毒品防治不再限於可能造成標籤化學校篩檢，而能在家庭與生活中落實，有更有成效。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，免費提供毒品快篩試劑明年擴大辦理，民眾只有憑身分證件可到衛生局或提供試劑地點領取試劑檢測，衛生局會持續追踨；吳昭軍強調，檢測結果絕對保密，資料也不會做其他應用。

王又民表示，家長觀察到孩子有 經常晚歸、回家時兩眼發紅，走路不穩，口齒不清、金錢花費有異常現象、 回家時身上有異常、 情緒不穩定，異於往常，經常暴、 兩眼發直，經常昏睡或是醒者超過24小時，都是高風險族群，應該進行快篩，若有初篩呈陽性反應的時候，再與當地的衛生局單位或是毒品防治中心聯絡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆