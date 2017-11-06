鄭文燦主持高階警官交接典禮 期許桃園治安會更好

2017-11-06 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署長陳家欽上任後的首波高階警官人事異動今天交接，其中桃園市政府警察局由謝榮隆接任副局長外，另有新任主任秘書詹永茂、龜山警分局長林建宏、龍潭警分局長郭森永、保安警察大隊長賴宏豐，上午由桃園市長鄭文燦主持聯合交接典禮。

鄭文燦說，警察局團隊對於桃園市治安與交通維護的付出，值得肯定，希望各級幹部能帶領所有員警，持續貫徹「治安放心」、「交通順心」、「服務貼心」等工作目標，營造安全、充滿生命力與希望的生活環境，打造桃園市成為安居樂業的幸福城市。