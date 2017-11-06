雄勳將食品改標遭重罰！ 法官也同情

2017-11-06 10:25

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市大里區「雄勳公司」負責人謝傅展等，將過期或即將過期的調味料與香料，改貼偽造的有效期限標籤，賣給食品大廠「台灣卜蜂食品公司」，害得卜蜂10項產品被迫下架，商譽大受影響，事後賠償卜蜂320萬元和解，又被衛生局裁罰302萬，台中地院法官認為該公司不法所得109萬餘元，已被罰那麼多，家中還有86歲老母及員工，依詐欺罪諭令支付公庫112萬元，給予被告3人均緩刑。

判決主文如下，謝傅展依詐欺取財判2年、緩刑5年，附帶向公庫支付100萬元，陳、謝兩員工則判1年2月、緩刑3年，各附帶支付公庫6萬元。

判決書指出，雄勳負責人謝傅展、採購與會計陳、謝及謝姓倉管人員（緩起訴）等人，從2013年4月起把過期或即將過期的「肉增多調味劑」、迷迭香、蒜精等原料有效期限標籤撕掉，改貼偽造的有效期限標籤。

中檢105年5月5日指揮警方搜索調查，依台中市衛生局統計雄勳公司內共查扣逾期食品原料超過100項，現場封存數量總計達23公噸，而原料大宗轉售南投縣「台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠」。導致卜蜂必須下架的商品共10項，包括「燒烤三節翅」、「鹽酥雞丁」等損失慘重。本案審理中謝等人坦承犯行，並已賠償卜蜂320萬元和解。

雄勳公司也被衛生局裁罰302萬並已繳納，衛生局依檢舉食安獎勵辦法以實收罰金70%，發出食安檢舉獎金210萬，加上吹哨者檢舉奬金350萬，該吹哨者已獲頒560萬檢舉獎金。

法官審酌該案不法所得，依現有資料統計僅109萬餘元，而雄勳吐出來的和解金、罰金已達622萬，超過不法所得，且謝某家中還有86歲老母，謝本身罹患乾燥症，屬重大傷病第五類，如公司缺乏他的領導，許多員工將面臨失業，諭令如主文附帶支付公庫款項，均給予緩刑，改過自新的機會。