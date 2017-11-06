為讓前男友吃醋拐同事上床 事後再告同事性侵

前男友供稱，看到林男躺在女子床上，女方當時意識清楚也沒有和他求救，他也認為女方是刻意勾引林男上床，想藉此讓他吃醋。（情境圖）

2017-11-06 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名27歲女子控訴林姓男同事，在今年4月間兩度趁她吃完減肥藥、喝酒後性侵她，被指控的林男喊冤是遭女子利用來讓前男友吃醋，檢方找來女子前男友作證，他也供稱女子和林男上床應該是想讓他吃醋，由於女子所提出驗傷單並無新傷，加上提告後，女方經檢方傳喚兩次均未到庭，台中地檢署因此以罪證不足，處分林男不起訴。

綜合媒體報導，台中市一名27歲女子27歲控訴林姓男同事再今年4月26日凌晨，趁著她吃完減肥藥昏昏欲睡時性侵她，4天後，林男又趁她酒後不省人事之際，再度性侵她得逞；面對指控，林男坦承兩人確有發生性關係，但強調都是女方主動開門讓他進房，還問他要不要過夜，事後，女子才跟他說和男友已分手，才驚覺自己遭女子利用，用來引起男友吃醋、注意。

女子前男友也供稱，當時到女方住處時，看到林男躺在女子床上，他問那是誰，女方還回嗆他說：「既然已經分手，就不關你的事！」，由於女方當時意識清楚也沒有和他求救，他也認為女方是刻意勾引林男上床，想藉此讓他吃醋。

由於女方提告後，經檢方傳喚兩次均未到庭，且女方所提出的驗傷單，並未診斷出下體有新傷，因此，台中地檢署認為林男性侵罪嫌不足，將他處分不起訴。

網友則對此表示：「為何減肥藥會想睡，一般來說燃脂劑精神會超好靜不下來」、「前男友頭腦清醒，有義氣給讚」、「這可以告誣告吧」、「同事這樣算工具人嗎」、「男生要好好保護自己」。