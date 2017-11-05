伸狼爪進女網友裙底 男大生慘付42萬、7月刑代價

2017-11-05 23:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕男大生狼爪一摸女網友裙底，慘付42萬、7月刑代價！蔡姓大學生酒後聯絡女網友載他返家，途中藉故到摩鐵休息，一進摩鐵就強吻女網友，還伸魔爪進裙底，女網友掙脫哭著逃離報警，男大生坦承不諱，最後以42萬元和解，仍遭判刑7個月、緩刑3年。

蔡姓男大生與小芳（化名）網交，105年11月清晨4點與友人聚餐，他用臉書私訊女網友小芬，指稱不敢酒駕，要她騎機車接他回家，2人經過摩鐵時，蔡男改口稱不想回家了，藉故求小芬直接載進摩鐵休息。

小芳熬不過男大生的請求，將蔡男載到旅館投宿休息，訂房後又稱自己喝茫泥醉無法進房，要求小芳攙扶他進房，小芳心想扶男大生進房後就離開，故安全帽、口罩都沒脫。

不料，蔡男被扶進房間後，突然自後方熊抱小芳，被害人以為只是酒後衝動，將男大生推開又怕他跌倒，扶到床邊，蔡男竟將小芳強拉上床，扯下口罩和安全帽強吻嘴唇。

沒想到，蔡男不顧小芳尖叫反抗，將手伸入被害人裙底撫摸，小芳拼命掙脫，哭著奪門而出，被旅館員工撞見，被害人逃出魔爪後報警，警方調閱旅店櫃檯監視畫面，男大生坦承犯行，被告願與甲女調解成立，調解時當庭向女網友道歉。

高雄地院審酌雙方達成和解金賠償42萬元，法官仍依強制猥褻罪將男大生判刑7個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。