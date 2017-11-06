法官認定同意責任制沒異議 76萬加班費飛了

2017-11-06 00:29

〔記者王定傳／新北報導〕某成衣有限公司李姓包裝組長，去年離職後，認為每天都要加班3小時，公司卻沒給加班費，薪資永遠都是4萬元，提訴給付加班費；新北地院法官則認為，李女坦言受僱時就知道是「責任制」，沒有加班費，且李女薪資也沒違反勞動基準法等規定，判李女敗訴。

李女提訴指出，她從99年起進入成衣公司上班，擔任包裝組長，每月薪資4萬元，兩年後，每週約有2至3天必須加班3小時，公司卻沒給加班費，不僅如此，有時她週六、日也必須上班，照樣沒有加班費。

成衣公司則指出，李女利用職務之便，讓非公司員工進入工廠使用設備，造成公司損害，才會自動離職，並非任意解雇，且工廠每月生產作業及產量受當月服飾訂單需求多寡影響，有淡季、旺季之分，淡季時訂數單量少，李女可配合訂單數量自由安排休假時間。

成衣公司還指出，李女已任職將近6年，期間均未表示異議，可見她同意雙方的約定，且李女每月薪資4萬元，沒有違反勞動基準法規定。

法官依據最高法院判決、高等法院法律座談會等見解認定，勞工應獲得薪資報酬，除不得低於基本工資標準，及違反勞動基準法保障勞工權益本旨外，原則上得由勞雇雙方就不同工作性質，另行約定公平合理待遇結構計算方式，勞雇雙方應受勞動契約拘束。

法官調查，李女坦言在她進入公司時，就已被告知採責任制，沒有算加班費，她任職6年期間均未表示異議，且即使於旺季時期，雙方約定的薪資4萬元，也顯高於依法定基本工資計算，含平日及例假日加班在內的薪資總額，判李女敗訴。