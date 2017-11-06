獨家》傳口交影片問有無高潮 法官：精神外遇無法可罰

2017-11-06 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳太太解除老公手機密碼查看LINE，赫然發現有「小三」傳一段口交影片，還發嗲「給你想我的時候看，不能給你的好兄弟們看喔，怕他們受不了...」，雙方對話中還討論看了舒不舒服、是否有高潮等，陳妻氣炸，怒向新竹地院民事庭控告2人侵害配偶身分權益，各求償30萬元，然法官認為，陳妻根本連兩人是否見過面都無法證明，光憑一段A片，頂多只能算是「精神外遇」，駁回陳妻之訴。

陳妻控告，胡姓是老公的小三，與先生以LINE互傳曖昧訊息及影片，逾越正常男女分際交往，造成她精神痛苦，對2人各求償30萬元。

陳男辯稱，他與胡女是在臉書認識不久的網友，彼此認識不多，只是偶爾會在LINE上打招呼開玩笑，胡女在LINE對話內容中表示要幫他過生日，被他拒絕，胡女不知他已婚，而妻子是利用他幫孩子洗澡空檔，私自解除其手機密碼翻拍手機內LINE訊息內容，違法取得證據不得採信。

被控告的胡女也說，直到此案訴訟前她和陳男根本沒見過面，僅有空時會以LINE聊天，因同為有一定年紀成年人，且都離過婚又有小孩，平時聊天較無禁忌，會談到或傳送有關性愛的內容，她LINE給陳男的數秒影音檔，是分享與前男友間的性愛影片而已。

法官勘驗2人間LINE通訊紀錄，發現胡女曾傳送與不詳男子口交影片給陳男欣賞，並表示：「給你想我的時候看，不過你看賴的A片都來不及了，不能給你的好兄弟們看喔，怕他們受不了...」等語，雙方並進一步討論看了該影片後舒不舒服、是否有性高潮等。

法官認為，倘若這段性愛影片內容確實為2人間所為，胡女何必要對陳男說這些話？

不過法官也感嘆，由於網路高度虛擬性質，難認2人確有在現實生活中，有進一步越軌交往之意，陳男聲稱與未曾謀面的女網友互通曖昧言詞行為，已經傷害配偶付出之情感與信任，固有可議之處，然此這與實際越軌的親密肢體舉動，仍然不同，陳妻既無法舉證2人間曾經見面或有何實際親密舉動，就難以認為侵害配偶身分法益，不得據此求償，全案駁回。