獨家》連續多次酒測硬是不吹 法官：演太大了吧

2017-11-06 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蘇姓男子被警方發現酒駕，竟使出拖字訣，不論警方如何示範、告知後果，他就是「惜氣如金」，硬是不吹，被重罰後竟提起行政訴訟，新竹地院法官勘驗採證光碟，赫然發現蘇男7次吹氣酒測、多次練習、2次更換新吹嘴，然每次測試都失敗，認定是裝出來的，駁回全案。

蘇男說，2月間某日清晨他騎機車因拒絕接受酒測，被警方開單並由監理所裁處罰鍰9萬元、吊銷駕照，他說因吹氣3次均未成功，被警方以消極不配合為由帶回派出所。當他準備再次酒測時，卻有員警在旁干擾表示「開拒測」，影響他的心情，他並無拒測。

經法官勘驗採證光碟，發現員警酒測前，不僅對蘇男就酒測方式及消極拒測的法律效果詳加說明，並多次告知應如何吹氣，且多次親自示範吹氣，甚至數度拿空吹嘴給他試吹，告知要持續吐氣、不可倒吸、應以牙齒咬住而不可以牙齒擋住，足認蘇男當時已明確知悉吹氣方式及消極不吹氣的法律效果。

然蘇男已7次吹氣、多次練習、2次更換新吹嘴，但每次測試都失敗，員警在他練習吹氣時以紙放在面前，紙亦未吹動，顯見蘇男雖未明確拒絕酒測，但其不配合吹氣的舉動，足以認定他主觀上確實消極拒絕酒測。

法官又查出，蘇男曾於102年酒駕被判刑，當時經警攔查酒測，測得吐氣所含酒精濃度超過法定標準，本案審理時，蘇男也坦承那次有完成酒測，顯見蘇男根本就了解吹氣方式。

此外，蘇男酒後駕車，不考慮用路大眾安危已經可議，而經7次測試並多次練習吹氣，終究無法完成酒測，顯然是以消極方式規避警方酒測。