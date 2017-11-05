柏青哥店被砸不報案？警酸：肚量這麼好

警方得知柏青哥店被砸，要求業者拉下鐵門掩蓋。（記者王捷攝）

2017-11-05 21:05

〔記者王捷／台南報導〕台南市霹靂小組5日凌晨在巡邏時，發現路邊一間柏青哥店被砸的相當狼狽，因此立即呼叫轄區派出所到場，警方要業者拉下鐵門，等到採證小組到場，調閱監視器，但折騰了1個多小時，最後店家將員警「請出來」，自稱暫時「先不想報案」；警方相當懷疑有隱情，但業者又不願說，只好酸稱，業者「肚量這麼好」。

5日凌晨2時許，霹靂小組巡邏時發現一群年輕人快步離開，直覺有問題，原本想上傳攔捕，但是又發現一間柏青哥店外駐足許多民眾，仔細看才發現，店外的玻璃被砸到坑坑洞洞，警方起初也懷疑店外的民眾涉嫌重大，但在外駐足的都自稱與砸店無關，因此霹靂小組的警員才通知轄區警所到場。

派出所抵達後，將在外駐足的民眾驅離，並要求店家拉下鐵門，遮掩被砸的玻璃，直到鑑識小組到場，才稍稍拉開鐵門，到足以讓人蹲下的縫隙，由鑑識警員鑽進店內，隨後後急忙拉下鐵門。

由門縫往內看，可以發現店內滿地碎玻璃，有機台被推倒，店內一片狼藉；警方看到店外有數隻監視器，因此向店家調閱監視器畫面，不過店家卻稱店內沒有監視器錄影畫面，讓警方相當懷疑，同時店家也拒絕鑑識小組警員採證。

店家向警方供稱，由於柏青哥店的股東眾多，要不要追究還要與股東討論，因此暫時拒絕警方採證，也不要報案；警方認為，八大業者被砸店，恐怕是有隱情，但業者堅持不保案，也只能酸說，業者肚量真大。目前警方正往社會秩序維護法、組織犯罪嫌疑方向調查。