詐欺犯駕車遇盤查 狂逃3公里還想撞警

2017-11-05 20:00

〔記者余衡／新北報導〕24歲詐欺通緝犯黃榮宏昨天中午駕車與女友在板橋遭板橋警方盤查，黃男先搖下車窗假意配合再突然加速逃逸，警方見狀緊追並呼叫攔截圍捕，但黃男沿途不但多次逆向、將車開上人行道，一度還蓄意衝撞員警，雙方追逐近3公里後黃男陷入車陣，旋即遭優勢警力壓制投降。

板橋警方表示，昨午後埔派出所員警劉宇翔巡邏時在路旁清查車號，發現銀色三菱轎車車主黃男遭法院發佈通緝，上前盤問駕駛身份時黃男先搖下車窗假意配合拿證件，不料前方車輛淨空後他立即加足油門逃逸，劉員立即騎機車尾隨並呼叫支援。

黃男不顧假日鬧區車潮及人潮，沿途高速在大街小巷中逃竄，不但撞翻2輛警用機車，逃進成都路時，還一度企圖衝撞追出攔截的後埔派出所員警，幸好員警及時跳開才沒被撞上，黃男隨後急轉彎開上縣民大道，他見前方車輛停等紅燈，竟然直接把車開上人行道繼續逃跑，警方追至板城路時，一名員警衝進車潮中敲破黃男車窗，大批警力湧上將黃男拉下車壓制，總算結束近3公里追逐戰。

警方調查，黃男去年擔任詐騙集團車手，落網後遭法院判刑1年半卻遲遲未前往執行故遭通緝，昨天中午他駕車載女友及愛犬到板橋，午餐後駕開車離開途中，因不想入獄與警方發生追逐，警訊時黃男辯稱「因為外面還有事沒處理，不想被關所以才駕車逃跑」全案訊後將他及女友依妨害公務、毀損、公共危險等罪移送法辦。