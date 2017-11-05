租違建鐵皮屋開賭場 2天就被抄

警方查獲賭金20餘萬元。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-05 18:25

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局日前接獲可靠線報，指稱新莊區化成路上一處鐵皮屋內疑似藏有職業大賭場，經連日蒐證，今日凌晨前往搜索，果然一舉破獲天九牌地下賭場，當場逮捕36歲張姓負責人、37歲陳姓、44歲李姓同夥及20名賭客，新莊警分局日前才查獲地下賭場藏匿在違建鐵皮工廠，鐵腕執法讓屋主事後自行拆除違建，張男得知承租的鐵皮屋可能遭拆除，恐賠償鉅款，直呼：「這下慘了！」

警方調查，張男為牟取暴利，本月初才花費2萬元在新莊區化成路承租該鐵皮住宅，私下卻開設天九牌職業賭場。新莊分局表示，本月3日接獲民眾舉報，指稱該鐵皮住宅出入複雜，且深夜時分還人來人往，非常可疑，警方經連日蒐證，今凌晨見時機成熟前往查緝，果然一舉逮捕張姓負責人與陳、李姓同夥以及20名賭客，查扣監視主機、賭具、賭金20餘萬元、抽頭金1萬餘元。

警方表示，張男一行人坦承犯行，起初偵訊時還一臉不在乎，直到得知承租的違建鐵皮屋可能遭拆除，讓張男嚇得驚呼：「那我不就要賠慘了？」警訊後依賭博罪嫌將3人移送法辦，另20名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

新莊警分局分局長張國雄表示，自104年7月以來，新莊警分局轄內共查獲5件藏身違建內的大賭場，其中拆除大隊拆除3件，屋主自行拆除2件，警方強力執法不容挑戰，警方未來將持續透過市府橫向聯繫機制，強化行政力量，全力捍衛市民生活環境與公共安全。