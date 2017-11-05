竹縣查獲市價5億安毒原料走私 成品可供千萬人次吸食

2017-11-05 17:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣市、基隆市警方和刑事局，4日在新竹縣竹北市發現鎖定的可疑車輛，當場攻堅逮捕年僅20歲的林姓男子等4名嫌犯，車上起獲660公斤製造甲基安非他命的先驅原料-氯假麻黃鹼，趕在毒品被分裝前一網打盡；令警方震驚的是，歹徒的製毒流程不僅已大幅縮短，而且這批貨純度高度91%，純化後可製成528公斤甲基安非他命，供1320萬人次吸食，市價高達5億元。

內政部長葉俊榮今天下午2點率警政署長陳家欽，到新竹縣政府警察局致贈蘋果禮盒慰勉破案員警。葉俊榮強調，行政院「新世代反毒策略」係採「人、量併重」的防制思維，各警察機關透過積極的查緝策略，找出潛在的毒品人口；他並請警政署持續督辦，了解毒品來源究竟是境外走私或是國內製造，溯源以查獲幕後主嫌及金主為首要目標。

由新竹縣警察局刑警大隊、竹北分局、竹市刑大會同刑事局、基隆市警察局等單位組成的專案小組，在士林地檢署的指揮偵辦下，4日下午2點許，在竹北市省道台1線旁產業道路，攔檢盤查可疑的1輛小貨車及2輛自小客車，當場攻堅逮捕到林姓、蘇姓（22歲）、陳姓（24歲）、邱姓（20歲）等4名嫌犯，並在小貨車起獲第四級毒品氯假麻黃鹼共55箱、毛重計660公斤，現金6萬3000元、K盤及刮刀2組。

新竹縣警察局鑑識科股長王明偉說明，有別於市面普遍查獲50%至60%的純度，這次查獲的氯假麻黃鹼純度高達91%，且警方在林嫌住所搜索取得資料，製毒期程已由傳統製造方法需3階段製程7天，縮短為2階段製程4天；也就是說，所查扣的總量，經純化程序後約可製成528公斤甲基安非他命，約可供1320萬人次吸食，相當驚人。

專案小組表示，林姓等4嫌當時疑似正在進行分裝毒品的交易，所幸被警方及時逮個正著，避免毒品流入市面危害社會大眾。由於專案小組有2名成員，最近正逢娶妻生子，刑警們都說是沾了喜事好運，順利破案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音