逆向超車撞上女騎士 火爆駕駛反遭嗆

2017-11-05 16:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮今天發生一起汽機車擦撞事故，白色轎車跨越雙黃線超車，撞上綠燈左轉女機車騎士，沒想到違規駕駛一下車就飆罵女騎士，讓一旁路人看不下去，對違規司機怒吼「你『麥造（台語：不要走）』！」事發經過全被路人拍下放上網，網友們一片撻伐違規駕駛直嗆讓他紅。

白色轎車駕駛沿著延平路直行，駕駛無視前方紅燈號誌，直接跨越雙黃線逆向行駛，撞上綠燈左轉的女騎士，肇事駕駛下車後對著女騎士直吼，讓擦傷的女騎士不知所措，一旁攤商看見駕駛態度囂張，趕緊上前協助。

違規湯姓司機下車後開始飆罵，看不下去的民眾直嗆「錯了還大小聲，你『麥造』！叫警察來量！」網友除了將事發經過PO上網，也有眼尖民眾發現，這名違規駕駛似乎是逆向行駛的累犯，將同車牌白色轎車日前逆向蛇行的影片也放上網。

潮州分局副分局長李忠華表示，車禍處理小組獲報後到場進行酒測，汽車湯姓駕駛及鄧姓女騎士經酒測後均沒有酒駕行為，警方根據道路交通管理處罰條例對違規的汽車駕駛開罰，騎士擦傷與雙方口角部分，將由當事人自行循法律途徑解決。

但「跨越雙黃線行駛」依據交通管理處罰條例第45條第一項「不按遵行之方向行駛」開罰，違規者處600以上1800元以下罰鍰，引起民眾質疑，汽車駕駛惡意逆向超車，最高罰鍰金額不過1800元，警惕效果恐怕很有限。

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