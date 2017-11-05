盜牛樟開轎車掩耳目 車內木屑露餡

警方在後座及後行李箱發現，發現6塊牛樟木材，重181公斤，市值約5萬餘元。（圖由警方提供）

2017-11-05 15:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹縣51歲戴姓水電行老闆，與42歲戴姓前員工，2人昨天下午在新竹縣五峰鄉山區，涉嫌盜伐牛樟木，被保七總隊第五大隊員警查獲；警方表示，早期山老鼠載運贓木，多半使用高底盤的廂型車或加裝雨篷的貨車，2嫌卻開轎車載運，企圖躲避查緝，但車內踏墊殘留不少木屑，仍被他們鎖定。警訊後，今天將2人移送法辦。

員警4日執行山地治安維護勤務，在新竹縣五峰鄉山區巡邏時，發現林道旁停放一輛可疑轎車，員警透過車窗觀察，發現車內前座腳踏墊上，留有木碎屑等物，懷疑是山老鼠所使用之車輛；員警遂於山下埋伏，昨天下午4點50分許，這輛轎車自山區林道駛出，隨即上前攔查。

2嫌發現警方後，欲倒車逃逸，惟因林道彎曲狹小，約倒車40公尺後，被警方攔停並在車內後座，發現用衣物蓋住的牛樟樹材3塊，後行李箱也塞了3塊牛樟樹材。6塊牛樟木材，重181公斤，市值約5萬餘元。

警方調查，51歲戴男與42歲戴男，2人是曾是老闆、員工關係；戴姓老闆供稱，因假日沒有工程，在前員工的邀約下，要去上山採牛樟芝，才向女友商借車輛，不知道是去盜伐牛樟木。

但警方查扣的物品中，並未見任何採菇工具，2人反而是攜帶無線電，研判用來彼此把風聯絡之用，認為所言是卸責之詞。警訊後，依違反森林法、竊盜罪嫌，將2人移送法辦。

警方表示，早期山老鼠載運贓木，多半使用高底盤的廂型車或加裝雨篷的貨車，方便行駛山區道路及增加載運量，較少有使用轎車載運，另因假日山區有不少登山客開著轎車前往登山，現在山老鼠作案，大都只載幾塊就下山，減少被查獲的風險。