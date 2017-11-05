飼主小心！ 台中多間公園驚傳毒狗案

2017-11-05 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕飼主注意！台中西屯區都會公園和北屯區新都生態公園，近日紛紛傳出園內遭擺放毒餌包，已經有民眾的毛小孩誤食後直接喪命。台中市動物保護防疫處長林儒良強調，若犯下毒狗罪嫌，可判處2年至5年以下有期徒刑，且併科200萬至500萬元罰款；若是累犯可再加重2分之1刑責，最重可判7年以上。

吳姓網友於昨日（4日）在臉書上沉痛地表示，新都生態公園有放毒飼料毒狗的人，他只不過帶狗狗到公園5分鐘，愛犬油條就離他而去。汪姓網友也在本月2日於臉書透露，從10月28日開始，靜宜大學後方六陽巷、都會公園又出現毒餌包，和當地多年來發現的毒狗餌食包裝都一樣，呼籲台中飼主多加小心。

據《蘋果日報》報導，台中動保處長林儒良說，目前都會公園已有警察和稽查員前往了解，暫無查獲毒狗餌包，不過已在公園內設置警告標語。至於新都生態公園，則在剛剛派員查看，也會設置警告標示。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台透露，最近收到不少網友通報，毒狗餌包又於近日出現，而且不僅是在台中市而已。倪京台強調，各縣市警方和動保單位應透過監視器追查，並廣為宣傳毒狗是犯法的行為。倪京台也建議，民眾遛狗切記要繫上牽繩，避免狗兒遠離自己，也盡量不要讓狗狗單獨外出。