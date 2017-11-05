「中央健保局通知您…」阿嬤接到這種語音客服還是被騙

2017-11-05 13:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕又有歹徒假冒健保局騙人，這次是用語音電話亂槍打鳥，經由不斷轉接電話，讓許多退休長者暈頭轉向，最後將錢全拿給取款車手，刑事局統計，10月份迄今，透過「健保卡違規使用」的詐騙案有28件，多為退休長者，其中被騙最多者達531萬元。

「您好，中央健保局通知您，經過電腦判定，您的健保卡有違規使用的情形發生，即將停卡，請盡速向健保局人員說明，如有疑問請按9，由客服人員為您服務。」近期165專線陸續接獲民眾反映及報案，由於來電語音口氣很像政府部門的用詞用語，一時不察就上當受騙。

家住桃園市的67歲葉姓阿嬤，白天在家幫兒子帶孫，上月底上午接獲「中央健保局」的語音電話，誆稱她健保卡遭人冒用，葉阿嬤按照語音指示轉接客服，接著「假檢警」說查到她遭人偽冒開戶有涉及刑事案件，葉阿嬤慌張地不斷解釋自己清白。

假檢警要求葉阿嬤遵守偵查不公開，不准透露給第三人知曉，接著派書記官前往葉阿嬤住家附近的超商，取走她3本存摺及金融卡並監管密碼，葉阿嬤後聯繫在學校工作的兒子，經兒子告知是遇到詐騙，但向銀行掛失時，3戶頭的錢已被盜領一空，共遭盜領24萬元。

刑事局呼籲，民眾聽到「積欠健保、電信費用」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙，且切勿相信被轉接電話中的警察或檢察官，如果真的無法判斷或仍有疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆