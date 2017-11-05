以為大賺 花100元買到腳踏車 騎第1次就被逮

許男偷單車後在路上騎，路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

2017-11-05 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男童上下學代步的單車遭竊，唯恐被父母責難直到天黑還不敢回家，警方巡邏行經主動詢問得知原委也相當不捨，隨即調閱近百組監視器，發揮鷹眼功力鎖定對象，終於將涉嫌偷車的竊賊與收受贓物的管理員一併移送辦，讓愛車失而復得的男童直呼：警察好神!

台中市第一分局公益派出所警員吳俊皓日前巡經台灣大道時，發現人行道上有名男童左顧右盼、孤立無助主動上前關心，原來是男童上下學代步的心愛單車不見了，因唯恐被責難不知如何是好，才會直到天黑了還不敢回家。

吳員得知相當不捨隨即帶同男童回家向其父母說明原委，隨即調閱近百組監視器發揮鷹眼功力鎖定對象，輾轉訪查多日後前天終於在西屯區某大樓地下室內找回失車，並將涉嫌偷車的51歲許男與收受贓物的63歲吳姓管理員帶回偵辦。

有賭博、竊盜等刑案紀錄的無業許男供稱，當天中午從太平區搭公車來科博館，因為肚子餓沒錢吃飯，才會沿路尋找未上鎖的單車伺機變賣圖利，得手後騎了好遠才在水湳附近以200元賣給吳姓大樓管理員。

得知買到贓物的吳男則不斷喊冤，表示當天在地下室出口指揮交通，許男除了主動協助還陪他站好久，最後才說要賣單車，剛好他也想買單車代步但不懂行情，不過車子看起來半新不舊還附密碼鎖，原以為對方會開價好幾千結果只要300元，他一時見獵心喜再殺價100元成交，連日來只騎出去1次沒想到警察就上門。

警方訊後除將兩人分依竊盜及贓物罪嫌送辦，並呼籲民眾對來路不明的物品切勿輕易收購，以免因一時貪念誤觸法網得不償失。