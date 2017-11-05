老公被持刀當街追債 紅衣大嬸救夫一掌推倒債主

打赤膊的涂男當街追砍穿藍衣的朱男。（記者許國楨翻攝）

2017-11-05 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市涂姓男子不滿租他房子賣雞排的朱姓男子積欠水電費，昨催討未果反被對方揮打，盛怒下竟持刀當街追砍朱男，護夫心切的朱妻顧不得還穿著廚房圍裙挺身拉開涂男，過程被拍到上傳「爆料公社」，網友紛留言盛讚「高手在民間 ， 紅衣妹子的功夫了得」、「紅衣大嬸在一秒內已經打完降龍18掌了」，朱妻反成為焦點。

台中市第五分局東山派出所長李仁成表示，警方獲報到場時雙方已無爭執，兩人均未受到刀傷，涂男臉部被朱男打傷，朱男則因跌倒受到擦傷，雙方驗傷後互控傷害，警方已依法受理偵辦。

警方調查，住在北屯區環中東路、軍和街口附近一戶透天民宅的63歲涂男，以每月5千元的租金將一樓租給朱姓夫婦賣雞排，但當初言明水電費另計的44歲朱男，近2個月來已拖欠約8、9千元水電費，涂男多次催討未果，昨天下午喝了酒後，打著赤膊又到雞排攤前要錢。

朱男要求暫緩數日雙方卻因此發生爭執還衍生肢體衝突，期間涂男臉部因被對方揮中更加心有不甘，隨即轉身返回屋內拿出一把水果刀追砍，朱男連忙拿起塑膠椅抵抗，兩人從攤位前一路追逐到大馬路口，朱男一度跌坐在地上涂男仍朝他揮砍，所幸都砍在椅子上，驚悚場景嚇壞一票行經的汽機車駕駛。

此時穿著紅衣的朱妻護夫心切，顧不得身上還繫著圍裙上前拉開涂男並大聲質問：「你現在是要做什麼！」涂男還因此重心不穩而跌倒，有直擊路人將這段過程上傳「爆料公社」，網友紛紛留言盛讚朱妻：「好強！紅衣大嬸輕輕一推，大漢竟然跌倒」、也有網友稱說：「這個紅衣阿嬸真的是勇氣過人！有多少人敢去阻止一個持刀的醉漢？」朱妻反成為討論焦點。

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