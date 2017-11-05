查獲罕見衝鋒槍！《湄公河行動》殺手彭于晏就是用這款...

警方查獲這把罕見衝鋒槍，每秒可連射10發子彈，火力強大。（記者湯世名翻攝）

2017-11-05 12:10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天凌晨在彰化市實施酒測臨檢勤務時，攔查1輛疑似闖紅燈的轎車，在簡姓、涂姓2名男子車內發現1個黑色手提箱，打開赫然發現竟裝有1把罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍，每秒可連射10發子彈，火力強大，黑市價格高達3、40萬元，警匪電影《湄公河行動》中飾演情報員的演員彭于晏，就是使用這款配槍，疑為殺手、情報員專用配槍之一，是否為制式或改造仍待鑑定。

zoraki 914衝鋒手槍 每秒連射10發子彈

彰化警分局員警今天凌晨1時許在彰化市公園路執行路檢勤務時，發現1輛由簡姓男子駕駛的轎車疑似違規闖紅燈，形跡可疑，立即追趕數十公尺後示意停車受檢，過程中，員警發現副駕駛座的涂姓男子神色慌張，並於腳踏板發現1個黑色手提箱，涂男稱該手提箱是平時水電工具箱，但員警懷疑有異，把手提箱打開，發現1把衝鋒手槍、彈匣及滅音器，同時在涂男身上起出子彈48顆。

員警清查這把槍的背景，赫然發現竟是罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍，其彈匣可容納30發子彈，可以選擇半自動或全自動的射擊方式，每秒可連射10發子彈，為1把火力強大的小型衝鋒手槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

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