苗栗頭份KTV慶生變大亂鬥 警鳴槍喝止逮8人

警方到場後，2派人馬仍相互叫囂，經員警對空鳴1槍，雙方人馬才陸續散去，隨後到場支援警網，將場面控制，並將涉嫌滋事的8名青少年帶回，依違反社會秩序維護法送辦。（圖由警方提供）

2017-11-05 11:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市1家KTV，今天凌晨0點多，發生2派人馬口角衍生打群架事件，警方到場後，2派人馬仍相互叫囂，經員警對空鳴1槍，雙方人馬才陸續散去，隨後到場支援警網，將場面控制，並將涉嫌滋事的8名青少年帶回，依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，20歲邱姓男子與友人，4日晚間前往KTV與友人歡唱慶生，5日凌晨0點19分許，與另一派在KTV唱歌的人馬，在中庭發生口角，雙方進而發生扭打。

民眾見狀報警，立刻通知員警前往，並啟動快打部隊，第一批警力到場，發現雙方滋事人馬約50、60人，雖喝令制止，但雙方仍糾纏亂鬥，經員警對空鳴1槍，雙方人馬才陸續散去，並在第二批警力到場後，控制現場。

轄區頭份警分局長賴銘助表示，分局接獲報案後，立即馳赴現場並啟動快打機制，以優勢警力控制場面，並將現場8名滋事分子帶回警分局偵辦；強調，警方決不容許暴力等脫序行為，如有發現不法行為將依法究辦。