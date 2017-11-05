誤設付款轉帳 詐騙老梗5個月內79人受害

高姓車手提領贓款。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-05 11:41

〔記者曾健銘／新北報導〕又是老梗詐騙！29歲林姓男子為了牟取暴利，與友人共組詐騙集團，成員佯裝成網路購物賣家，向被害人供稱工作疏失，誤設分期付款約定轉帳，要求對方至提款機解除設定，如此詐騙老梗，仍有高達79人被騙，不法吸金達182萬餘元，三重分局今年6月開始陸續接獲報案，連日蒐證追查，日前見時機成熟，兵分多路逮捕林男為首等6人。

警方調查，詐騙集團以林男為首，他與37歲王姓友人一起管理兼應徵車手，旗下有4名提款車手；據了解，林男先是獲取被害人個資，隨後後即佯裝稱網路商店賣家致電被害人，誆騙因作業疏失誤設分期付款，必須要到提款機操作，不少被害人信以為真，誤將帳戶內數千元，甚至10多萬元匯至人頭帳戶，再由車手至各地的超商ATM提領贓款，警方統計約有79人受害，短短5個月期間即騙取182萬餘元。

三重分局表示，今年6月開始陸續接獲被害人報案，皆是解除分期付款遭騙，警方懷疑是同一集團所為，經數個月搜索、蒐證，本月3日持搜索票兵分多路前往查緝，一舉逮捕林、王2人，以及38歲詹男、40歲高男、47歲羅男、37歲何男等4名車手，6人均坦承犯行，警訊後依詐欺罪嫌將6人移送法辦。

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