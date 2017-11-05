「台灣英雄」先偷後搶 法官不給減刑判10月

2017-11-05 11:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕身障人士王浩自小失去聽力與說話能力，後來卻成為業績百萬的超級房仲，勵志事蹟一度獲前總統馬英九接見表揚，不料後來他不僅因行竊入獄，今年7月間又騎車強搶婦女皮包被逮；台北地院認定他不知悔改，決定不採刑法第20條的瘖啞人減刑規定，將他判刑10月，可上訴。

今年7月27日凌晨，甫假釋出獄2個月的王浩騎腳踏車行經台北市新生北、民權東路口時，見路旁女子疑似喝茫、走路搖晃，竟心生歹念強搶對方皮包，結果僅得手150元，落網後還被前主管的刑警弟弟認出，讓他當場羞愧落淚，後被依搶奪罪嫌送辦。

檢察官起訴王浩時，建請法官以刑法第20條「瘖啞人之行為，得減輕其刑」予以減刑，但北院法官認為，王浩5月底剛假釋出獄，不到2個月就又犯下搶奪案，足認他毫無悔意，就算是瘖啞人士也無減刑必要，因此並未採納，審酌他犯後坦承犯行、歸還財物，且被害人也不願追究，據此判他10月徒刑。

今年56歲的王浩，8個月大時因發高燒喪失聽力跟說話能力，身體缺陷讓他自暴自棄，年少時常因毒品、竊盜等案進出監獄，直到後來因緣際會嘗試房仲工作，才發現自己的長才所在，3年內搖身一變，成為擁有百萬業績的超級業務代表。

王浩的勵志故事當時躍上不少新聞版面，後來他更以「銅牌冠軍：台灣英雄王浩」為名出書，並於2009年獲馬英九接見表揚，一段浪子回頭的故事本應在此劃上完美句點，不料後來房市景氣低迷，加上他沉迷六合彩簽賭，最後竟重回犯罪老路，近3年來不斷因竊案、搶案入監，令人不勝唏噓。

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