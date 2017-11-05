網路互嗆引糾紛 布袋青少年撂人砸6車

2017-11-05 11:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮昨晚11點多有20多名青少年，疑在網路上發生糾紛，率眾在布袋鎮布袋港旁的海風長堤相互叫囂，有人手持鋁製球棒、高爾夫球砸向人、車，造成6輛汽、機車零件受損，其中2名未成年的青少年手肘擦傷，警方初步調查為青少年在網路上互嗆，才糾眾談判，已通知8名涉案人到案說明。

警方表示，昨晚11點半獲報後，隨即派員在4分鐘抵達現場，但施暴民眾已開車離去，現場停放2部汽車窗戶玻璃被砸，玻璃碎片散落一地，4部機車也有零件受損，現場被害者同行邱姓、許姓17歲青少年手肘被高爾夫球桿重擊，造成擦挫傷，送嘉義長庚醫院醫治。

聚眾叫囂事件發生時，有成員將現場影片發布在臉書「黑色豪門企業」，影片內的青少年罵髒話同時，還用球棒、高爾夫球桿敲打汽車車體、玻璃等，發出清脆聲響，並大聲喊「是不是你嗆的？」影片一度傳出在東石鄉拍攝，後來被證實地點在布袋鎮的海風長堤。

網友留言感嘆「這社會就是仗著人多打架」，也有人揶揄「棒球賽開打」，形容棍棒齊飛的混亂場面。

警方強調，這起糾眾砸車、傷人的案件，初步了解是兩派人馬在網路互嗆所引起，正積極偵辦中，調查後將依「刑法」傷害、毀損罪嫌與「社會秩序維護法」及「少年事件處理法」移送偵辦。

相關影音