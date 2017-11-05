納骨塔也敢去！2男大生行竊 掰怕鴨子孤單

2017-11-05 11:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄張姓大學生夥同休學的陸姓同學，前天深夜潛入三民區鼎金一巷納骨塔旁竊取白鴨，不慎觸動警報器，警到場逮獲2嫌及手上布袋內的白鴨，當場人贓俱獲，竊嫌竟瞎扯：「家裡有養鴨，怕牠孤單，想找另一隻作陪。」供詞讓警方啼笑皆非。

11月3日晚間23時許，三民二警分局鼎金派出所接獲民眾報案稱，三民區鼎金一巷內納骨塔遭人入侵觸動警報器，警趕赴現場逮獲22歲某私立科大張姓大4學生及大學肄業的23歲陸姓男子，手拿著布袋內裝白色活鴨，經確認是被害人飼養的白鴨，當場人贓俱獲。

2嫌均坦承竊鴨，竊嫌供稱﹕「竊鴨是因家裡飼養鴨子，為怕牠孤單，想找另一隻作陪。」他也辯稱，鴨子放養在納骨塔旁池塘，他以為是野生，抓鴨應該不會觸法。

但警方檢視竊嫌手機，張、陸二嫌在行竊之前，還特地成立Line群組，並命名為「薑母鴨」，雙方討論竊鴨的時間、地點外，事前竟還勘查地形。

2人群組對話，陸嫌擔心被抓，可能觸犯動保法要罰10萬元，張嫌竟建議陸把家裡鴨子抓來殺，但陸嫌則說「七辣不讓我殺哪隻」。

由於竊嫌跨越納骨塔的鐵捲門，明顯侵入他人土地抓鴨，以涉及竊盜罪嫌，辯詞是卸責之詞不足採信，訊後依竊盜罪嫌送辦，

被害人也感謝員警迅速趕赴現場抓賊，表示若無及時「救鴨」，白鴨可能真的被煮成薑母鴨，祭五臟廟了。