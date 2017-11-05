薰香摻大麻！床前見警 俊俏男模驚聲尖叫

還在冥想中的薛男見警上門驚聲尖叫。（記者許國楨翻攝）

2017-11-05 10:55

〔記者許國楨／台中報導〕擔任外拍模特兒的薛姓男子身材高挑臉蛋又俊俏卻染毒，經由網路購得薰香摻大麻的新興毒品後施用，警方循線上門查緝時，正陶醉在大麻薰香中陷入冥想世界的薛男仍渾然不知，直到被搖醒拉回現實驚見警方站在床前才開始驚聲尖叫，但回時已晚仍被查獲重20多公克的混合型大麻薰香送辦。

台中市第三分局日前接獲情資，一種混合型大麻薰香的新興毒品正在毒品圈中迅速蔓延，經正義及勤工派出所組成聯合查緝小組，經由網路線上蒐證及現地跟監雙管齊下後，鎖定擔任外拍模特兒的32歲薛男涉嫌施用，持搜索票前往薛男位在斗六市住處查緝。

當天警方進入後發現房間內散發濃濃薰香味，薛男則是神情恍惚的側躺在床上，渾然不知警方已入門，警方叫醒薛男後對方竟驚嚇尖叫直問：你們是誰？警方當場查扣2小包及1小盒共計23.5公克的混合型大麻薰香，薛男也承認為其所有，供稱因工作不順遂，才經由網路購買這款薰香，點了後會讓自己進入一種冥想的世界，忘掉一切煩惱。

警方在社群網路上發現，店家會假冒販售菸草及薰香名義，混入不等量大麻，再以每公克500-1000元的高價售出，時下年輕人為追隨潮流，誤認為高級薰香遂購買嘗試，卻已將自己陷入呼麻陷阱中。

警方見薛男擁有185公分的高挺身材，臉蛋又俊俏，卻因栽入毒品無線深淵，導致意志消沉整天宅在家中也替他感到惋惜，頻勸他戒掉毒癮才能重生，訊後除先將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追緝上游毒品來源。

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