果粉唱歌掉手機警找上門 他竟說警破壞好事...

2017-11-05 11:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕「果粉」羅姓男子到KTV唱歌遺落iPhone 6S手機，因手機沒裝SIN卡，只利用WI-FI通訊，黃姓女子拾獲送交中山路派出所，因手機上有某連鎖店臉書粉絲專頁小幫手，副所長陳威宇靈機一動，挨家挨戶問店家，竟找到手機主人楠梓店羅老闆，他感謝警方的用心。

羅老闆也自爆是果粉，玩笑虧副所長「你壞了我大事」，陳威宇和員警都丈二金剛，羅老闆才解釋，原來他弄丟了iPhone 6S舊機，想剛好來換支iPhone X，沒想到好心警官這麼快找到失主，只好暫時打消買機念頭。

中山所今表示，4日清晨5點多，黃姓女子拿著一支iPhone 6S手機到派出所報案，她在錢櫃KTV包廂內撿到一支手機，值班警員檢視手機有鎖密碼，且無相關資訊，手機也沒有訊號，只好依規受理後將手機併入卷宗，放到待批公文堆中。

副所長陳威宇代批公文時，發現這件拾得物案件，認為很多人依賴手機，不管通訊錄、相片等回憶，不一定會放上雲端備份，一定急需找回手機，他試著打開手機檢視其他資訊，發現螢幕下拉有一個臉書粉絲專頁小幫手，上面寫著「泡麵聯合國左營店」，他試打卻沒人接，改打楠梓店，盼轉告左營分店人員。

沒想到楠梓店的羅姓老闆（43歲）一聽到就驚呼「那是我的手機」，當天傍晚趕到中山所領回失物，羅老闆也是機械公司的副總，他負責管理各店的粉絲專頁，手機內有很多商務資料及珍貴相片，敬佩警方鍥而不捨的精神，幸好找回手機，不然許多重要資料遺失，恐影響多家店的營運。

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