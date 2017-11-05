少女找同學爸爸訴苦、治性病 疑昏睡遭猥褻

2017-11-05 10:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕北部一名胡姓運將今年7月，帶著兒子的女同學小芬（化名）到海邊散心，兩人聊到小芬前男友疑有性病，胡男「碰巧」有防治性病的藥，讓她服用，但吃完後陷入昏睡，醒來時已在家中。小芬感覺昏睡時，被人襲胸猥褻，對胡男提告。但檢體報告顯示，並無毒物反應也沒驗出胡男DNA，檢察官認定罪證不足，予以胡男不起訴處分。

檢警調查，胡姓計程車司機，每天都會送兒子上學，順路就帶著兒子同學小芬一起到學校。暑假期間，胡男還曾帶著兒子和小芬一起到海邊烤肉，感情不錯；7月某日凌晨小芬因跟男朋友分手，心情不好，傳訊息給胡男訴苦。胡男便約她到海邊散心。未成年的小芬向胡男表示，擔心前男友有性病，自己會被傳染，不知道該怎麼辦。

胡男則拿出宣稱可以防治性病的藥，讓小芬服用，結果讓她陷入昏睡，醒來時已經在家中；小芬的母親詢問她凌晨外出，是跟誰出去，追問之下得知是跟胡男出門，小芬還懷疑遭到對方襲胸，便到警局提告。

胡男到案後，向警方承認，確實有拿防治性病的藥給小芬吃，但沒有惡意，她昏睡時，就她送回家，並沒有猥褻對方。

檢警調閱醫院採集小芬的檢體報告，均顯示沒有毒物及安眠藥反應，也沒有胡男的DNA，無法證明小芬被胡男下藥猥褻，罪證不足。