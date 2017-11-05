台灣年輕漫畫家變「漫畫外勞」胡覺隆：問題很嚴重

2017-11-05 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕昨天「台灣第一屆台灣漫畫節」結束，松菸文創園區有許多資深漫畫家到場力挺台灣原創漫畫；台灣原創漫畫人才眾多，漫畫的力量相當旺盛，但是目前台灣年輕漫畫創作者，因為市場的因素而面臨經濟匱乏，「傑利小子」、資深漫畫家胡覺隆表示：「台灣相關產業鏈或政府尚未意識到『台灣漫畫家出走』將可能產生的問題嚴重性，許多台灣漫畫家到國外發展，就可能變成『廉價勞工』。」

根據《中央社》報導，胡覺隆目前擔任玄奘大學設計學院藝術與創意設計學系副教授，本身創作有30年的資歷、加上看漫畫的時間超過40年，胡覺隆表示，有一些國家會刻意開很低廉的價格將台灣漫畫家簽走；「甚至有些人還被騙」；這些人在台灣沒有市場的情況下前往國外工作，卻可能變成廉價的「漫畫勞工」。

胡覺隆：「如果台灣年輕創作力量能夠整合到IP （智慧財產）的原創層面，間接可以刺激出版界、網路業等相關產業，一起讓台灣漫畫的力量壯大起來；若是用錯就會變成『很開心地白忙一場』，甚至變成外國漫畫在境外最大的粉絲團」；胡覺隆提到，其實漫畫的成本遠低於動漫與電影，只需要一定程度的支持，就可以穩定地生產出具有前瞻性，又可以與各種不同產業結盟的漫畫IP。

胡覺隆本身表示，「因為我們早走了很多步，跌了很多跤，也知道很多問題」，希望可以透過這次的台灣漫畫節來達到承先啟後的作用，讓許多充滿夢想與潛力的台灣夢想家們鋪路。但是胡覺隆強調：「如果想要當一名職業畫家，需要有一定的產量且維持品質，才可以對得起讀者，也才有可能變成『正規軍』的一員，相關動畫、周邊產品等產品才可能有機會發行、出版。」