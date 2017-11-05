嘉義大林廣告公司起火 濃煙直衝天際

2017-11-05 08:09

〔記者曾廼強／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮民族路的大鷹廣告公司廠房，今天清晨6點半不明原因起火，濃煙直衝天際，縣消防局派遣第二大隊4個分隊人車前往灌救，目前已控制火勢，未傳出傷亡。

廣告公司顏姓負責人的兒子接獲廠房起火的訊息趕赴現場，他表示，不清楚起火原因，盼損失降到最低；火場鄰近大林國宅，不少民眾在火場周邊圍觀。

燃燒的廠房為鐵皮建築，火勢波及旁邊1戶鐵皮屋搭建的民宅，燃燒面積至少80坪，由於內部堆積的廣告帆布等材料持續悶燒，火勢雖控制，但仍持續冒出濃煙，消防人員持續灑水降溫。