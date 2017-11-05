兄參單車活動自摔猝死 亞洲小姐怒告協會過失致死

2017-11-05 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕2007年亞洲小姐亞軍洪鈺苓，近日出面指控台灣自行車協會，因為她的哥哥洪紹鈞在9月間參加台灣自行車協會「拜訪日月潭」活動，但半路自摔被送醫急救後，仍不幸死亡，洪鈺苓秀出當時的救護紀錄，質疑救護人員沒有馬上急救，並怒告台灣自行車協會業務過失致死，但協會私下表示，指控和事實不符。

綜合媒體報導，洪紹鈞是在9月10日參加台灣自行車協會「拜訪日月潭」活動，當天還曾開心把單車照片PO網，沒想到在騎至水里隧道時卻突然自摔，在被救護車送到醫院後急救無效，經檢察官會同法醫相驗，初步判定死因為心肌梗塞。

但洪紹鈞的妹妹洪鈺苓（本名洪玉純）指出，有同行車友說，事發當時哥哥還有微弱脈搏，但救護紀錄上救護人員只給哥哥一般的氧氣面罩、保暖和生命徵象監測，但未施做CPR或使用AED，送院前也沒有通知醫院接手準備，洪鈺苓質疑因此錯失急救黃金期，並控告救護人員和主辦單位沒有備妥相關安全或救護措施。

洪鈺苓也指出，這個協會在業界跟一般民眾口中被稱為「放生協會」，就是在起點鳴槍後，中途怎麼樣都跟協會沒有關係，她也在網路發文指出，去年在宜蘭，這個協會也因派去支援的人手不足，導致當地有較年長的理事在協助活動時猝死。相關報導也提到，這並非台灣自行車協會舉辦活動首次發生致命意外，今年1月曾有高雄的林姓女車友在轉彎處，被對向跨越雙黃線的機車撞死，當時林婦女兒也控告協會未進行交管等相關措施，有疏失。

洪鈺苓強調，她的出發點不是要什麼賠償，而是希望社會關注，讓往後參加活動的人能有所保障，並希望政府能制定相關法規，讓參賽大眾得到應有的保障。

遭指控的台灣自行車協會理事長則未對此正面回應，僅私下表示，洪小姐說法和事實有出入，一切交給法律來斷定。