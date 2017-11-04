基隆婦人與先生吵架投河 警消及時拉上岸

2017-11-04 21:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕70多歲婦人今晚疑與先生口角後，沿著基隆市七堵區實踐橋走入基隆河，意圖投河尋短，還好被馳援警消緊急拉上岸。

基隆市警三分局百福派出所今天晚8點30分獲報，有個婦人沿著實踐橋，往百一街走向基隆河。

所長林文修獲報與同仁趕抵現場，只見婦人下半身已浸泡水中，趕緊下水救人，百福消防分隊消防員也趕到，合力將全身溼答答的婦人拉上岸。

警方調查，這名婦人住在基隆市福一街，近來常與先生口角，警方曾到家裡幫忙協調，想不到婦人會因此尋短。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980