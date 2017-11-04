安全帶引發警匪追逐3公里 警破窗遭割傷

趙員擊破車窗，徐嫌駕駛之車輛擋風玻璃破裂，駕駛座玻璃破裂。（記者陳薏云攝）

2017-11-04 21:04

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午5時許，新北市中和區發生警匪追逐，一名48歲徐姓男子，將車臨停在路邊，巡邏警方經過發現徐男未繫安全帶，前往勸導，沒想到魏男卻開車直接逃逸，警方騎機車追逐，雙方一路追到新店區祥和高架道路，員警才破窗將人逮捕，過程中造成趙姓員警手部多處割傷，問起徐男為何要逃，他直稱「我毒品通緝逃一年了啦！」

警方調查，徐嫌有多項毒品前科，一年前毒品案判決確定入監，卻沒有前往報到，因此遭到通緝，今下午5時許將車臨停在中和區忠孝街路邊，中和景安派出所趙姓、黃姓員警巡邏發現徐嫌未繫安全帶，上前勸阻「你怎麼沒有繫安全帶？」沒想到徐嫌二話不說，立刻開車逃逸，警方也立即騎摩托車追上。

雙方追逐3公里多，最後因徐男車輛塞在祥和路高架橋上動彈不得，警方見機叫其「下車」，徐男仍不聽勸阻，趙姓員警便持擊破器將駕駛座車窗擊破，過程中造成趙員手部多處割傷，趙員仍忍痛將徐嫌逮捕。

警方問起徐嫌為何要逃，徐嫌坦承「我毒品通緝逃一年多了」，警方也在車內發現一枚分裝勺，尚含有少量海洛因毒品，目前仍在偵訊中，訊後將依毒品罪嫌偵辦。

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