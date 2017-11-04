高中生打球變鬥毆 助陣親友團全送辦

2017-11-04 20:18

［記者陳恩惠／台北報導］位於北市北投區的市立復興高中，昨晚7時發生2名學生因打球起糾紛，其中1人在私人群組po文不爽，張姓男子隨即撂人到校聲援，當場在籃球場發生鬥毆事件，值班蔡姓女教官見狀，將2生帶到教官室協調時，家長獲報撂來10餘名黑衣男女到校討公道，再爆肢體衝突，期間，蔡姓女教官以一擋十阻止時，頭、手受有挫傷紅腫，制服也破損，台北市北投警分局出動30名快打機動警力，將助陣的親友團帶回，由於教官暫不提告，警方調查後，將依社會秩序維護法將這10餘人函送。

北投警方調查，陳姓及王姓同校三年級的男學生，昨天晚間課後在球場，為了誰先灌籃的問題起口角，後因其中一方拿球甩傷對方，雙方引起不快，陳生將不滿在個人群組抱怨，群組成員紛紛留言詢問「要支援？」「Mayday？」友人中私自聯繫張姓男子，請他到校去幫陳生，張帶人到校尋仇，雙方引爆肢體衝突，值班教官據報趕抵，張等人一哄而散。

警方說，蔡姓女教官將陳、王帶回教官室了解狀況時，接獲消息的家長撂來10餘人陸續趕抵學校要討公道，愛兒心切的家長們，一見兒子被打傷，當場氣得衝過去要教訓，女教官見狀，趕緊上前制止，維護學生安全，一陣肢體衝突混亂中，反遭學生家長的推擠碰撞，造成頭部及手肘等部位挫傷紅腫。

蔡教官驗傷後，雖然暫時不對學生家長等提出傷害告訴，而陳、王雙方家長也表示願意私下和解，不過警方仍得依社會秩序維護法將這些鬧事的家長函送，至於逃離的張姓男子等人也將清查身分傳喚到案。