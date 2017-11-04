臨檢盤查可疑男 樹林警連破7竊案

2017-11-04 20:21

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警方昨夜進行擴大臨檢時，在超商外看見欲走出店外的陳姓男子，與員警對眼時突然折回店內，形跡可疑上前盤查，果然發現他因涉嫌竊盜案遭到通緝，還從他騎乘的機車置物箱內起出安非他命及行竊工具，當場將陳男帶回偵辦。

警方調查，有多筆前科的陳男平時靠竊盜維生，他從今年8月起在樹林及鄰近轄區，共犯下7起住宅竊案，陳男通常趁白天住戶上班、上學時，用工具破壞門窗後進入行竊，警方比對近期住宅竊案現場跡證，確認犯嫌就是陳男無誤，全案訊後依毒品及竊盜罪移送，並依竊盜通緝解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆