Uber司機生淫念 爬後座色揉酒醉女雙峰判刑8月

2017-11-04 17:13

〔記者吳政峰／台北報導〕趁女喝茫下淫手，Uber司機真夭壽！

鄭姓Uber司機去年11月載女客人小菁（化名）返家，見小菁喝茫不省人事，竟爬到後座搓揉她的胸部。小菁嚇壞，返家後向Uber檢舉並報案，鄭男到案卻反控「她抓我的手摸胸！」雙方各說各話。台北地院認兩人已和解，依強制猥褻罪判刑8月，緩刑2年。

鄭男主業為清潔工，副業開Uber，去年11月12日凌晨2時許載小菁返家，見她喝醉躺在後座昏睡，心生淫念，把車停在北市一處路口，爬到後座解開她的釦子。

鄭男見小菁沒反應，大膽把手伸進她上衣揉胸部。小菁感到胸前一陣溫熱，驚醒後赫見鄭男正在猥褻她，氣得質問「你在做什麼？」

小菁要求回家，鄭男摸摸鼻子跳回駕駛座繼續開車，車子繞了一圈，小菁看到家就在前方，趁著停等紅綠燈之際，打開車門逃離。

小菁表示，搭乘Uber約2年，當晚和友人共飲一瓶紅酒後，搭乘鄭男的車返家，途中閉眼休息，迷糊間感到身體有異，睜眼看到鄭男正在摸她的胸部，上衣扣子已被解開4顆。

她驚覺被侵犯，質問並喝斥鄭男，大喊「我要回家！」鄭男遲疑一下，爬回駕駛座繼續駕車。

隔日酒醒，小菁致電Uber管理站客訴，鄭男因此被停權。她也到警局報案，原想提供行車軌跡資料，看看鄭男有無偏離路徑，沒想到所有軌跡都被刪除。

鄭男則指稱，當晚已將小菁安全送到家，但叫了3次都叫不醒，只好到後座搖她，小菁突然靠過來，還壓著他的頭索吻，甚至主動拉他的左手摸胸，害他嚇到把手抽回來，否認猥褻。

法官指出，小菁與鄭男素昧平生，並無誣陷鄭的理由；而鄭男如想叫醒小菁，可打開後座門搖醒她，何須鑽到後座？認定鄭的辯詞不可採。

法官考量鄭男事後以9萬元與小菁和解，無前科，給予緩刑自新。

Uber於全球不時傳出司機性侵乘客新聞，去年8月台灣也有一名陳姓Uber司機趁女乘客喝醉，載到摩鐵性侵，今年6月被高院判刑3年10月。

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