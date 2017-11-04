北市警要求各單位拍微電影 拍得不好看要記申誡

台北市警局要求各警分局、大隊等單位，籌辦犯罪宣導微電影比賽。（記者劉慶侯翻攝）

2017-11-04 15:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局成為美國好萊塢製片廠？

台北市警察局為宣導犯罪預防和警察形象，要求各轄下各分局、大隊等20個單位，各自遴選員警成立「微電影製作小組」，在50天內製作出一部微電影參加比賽；由於北市警方警力一向吃緊，如今還要撥派警力搞電影，基層大喊吃不消，叫苦連天：「大製片家！饒了我們吧。

台北市警局日前提出一個「預防犯罪」微電影比賽執行計畫，要求轄管各警分局、刑警大隊、保安大隊、交通大隊、婦幼隊、少年隊、捷運隊等20個單位，各自挑選出具有微電影拍攝、影片後製、美工廣告設計的人材，成立微電影製作小組。

計畫書要求各單位選出的人才，必須在50天內拍攝有關警政行銷主題如：「公益形象」、「警察故事」、鐵漢柔情」、「創意KUSO」等議題的微電影參賽，並且舉辦犯罪預防微電影比賽。

計畫書中指出，評分標準分成特優95分以上，優等90至94分、甲等80至89分以及乙等79分以下等4種，且還會針對特優的單位頒發獎金5萬元，優等得獎勵金4萬元、甲等則有3萬元的獎勵金，而獲獎的前7名承辦人、出力人員也將獲得嘉獎勉勵。

市警局為避免各單位虛應故事或搞濫竽充數，也嚴令一旦評核分數為60分未達70分，承辦人將被記申誡一次，另外未達60分，承辦人會遭記申誡兩次，連同業務主管也要遭連坐記申誡一次，讓基層警方苦嘆，「平常業務就這麼忙了，還要拍微電影比賽，實在有點吃不消」。

計畫書要求必須在50天內拍攝有關警政行銷主題如：「公益形象」、「警察故事」、鐵漢柔情」、「創意KUSO」等議題的微電影參賽。（記者劉慶侯翻攝）

市警局嚴令一旦評核分數為60分未達70分，承辦人將被記申誡一次，另外未達60分，承辦人會遭記申誡兩次，連同業務主管也要遭連坐記申誡一次。（記者劉慶侯翻攝）