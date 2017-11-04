紙箱雜物掉落快車道 巡警迅速排除

台北市松山警分局東社派出所警員簡亦淇，發現快車道有大型掉落物，立刻上前清除。（記者陳恩惠翻攝）

2017-11-04 14:58

［記者陳恩惠／台北報導］高速公路或平面快車道掉落物可能造成車禍，運送貨物一定要小心！台北市民權東路四段松山機場附近的快車道，掉落1個大型紙箱，台北市松山警分局東社派出所巡邏員警發現，立即停車將掉落物移到路肩，避免發生車禍，警方表示，依規定，掉落貨物的車輛可以處罰車主三千到九千元罰款。

東社所表示，上個月29日下午，警員簡亦淇、羅珮珊在轄內巡邏時，行經北市民權東路四段發現前方車輛突然減速，紛紛繞道而行，疑似自貨車上掉落一只大型紙箱在快車道上，物品散落一地，行經車輛為了閃避散落物，汽、機車競相爭道險象環生。

東社所說，警員簡亦淇、羅珮珊見狀，因紙箱體積龐大，且民權東路車流量大、車速較快，擔心會引發嚴重交通事故，等不及商請台北市環保局人員前來處理，2員以警車擋道閃警示燈，由簡員跑上快車道清理障礙物、羅員在旁協助交通疏導並通報清潔隊前來處理其餘散落物，部分行經的駕駛，特地搖下車窗感謝警方還給用路人一個安全的行車環境。

松山分局呼籲，民眾載送物品時，務必符合交通相關規範，將物品固定綁牢，避免物品於車輛行進中散落，不僅造成財物損失，也造成行車危險吃上官司。