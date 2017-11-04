山老鼠遇警棄車逃 遺留手機跑不了

2017-11-04 14:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉吳姓男子夥同田姓友人，由田男駕小貨車，從泰安鄉載運竊得之贓木，途中被巡邏的警方發現可疑，經一路尾隨至卓蘭鎮某處砂石車停車場，員警趨前盤查時，吳、田兩人棄車逃逸，惟車上留下手機，警方通知停車場謝姓管理員及吳、田3人到案說明，但吳拒不到案，警方在砂石場停車場圍牆邊，搜出珍貴的扁柏、肖楠17根，市價超過200萬元，吳男也被警方拘提到案，警方今天依違反森林法竊盜罪將3人送辦。

保七總隊第五大隊指出，該大隊東勢分隊員警在執行巡邏勤務時，發現一輛小貨車，迎面疾駛而過，因車身下沉，疑似載有重物，乃一路尾隨，在卓蘭鎮某處砂石車停車場發現該車，車旁並有兩名男子，當員警趨前盤查時，該兩名男子隨即棄車逃逸，隨即通知轄區卓蘭分駐所員警前來支援，員警在該小貨車駕駛座，發現1支未帶走的手機，而後車斗僅遺留一小片肖楠木碎片殘材。

經擴大搜索，員警在該砂石車停車場圍牆邊，發現一帆布掩蓋下，藏有17根大樹徑的珍貴木扁柏及肖楠，市價超過200萬元。並在該小貨車駕駛座上，發現田男來不及帶走的手機，循線通知停車場謝姓管理員及吳、田兩人到案說明，其中吳姓男子拒不到案，但仍被警方拘提到案。

警方調查，38歲謝男到案後坦承，警方扣案的17根珍貴樹材，其中扁柏6根及肖楠8根，係今年6月間，在苗栗縣卓蘭鎮大安溪河床所撿拾竊取的。

56歲田男則坦承，當天駕駛小貨車，並搭載吳男，惟辯稱不知貨車上載運的是什麼東西。39歲吳男則供稱，警方扣案的肖楠3根，係在苗栗縣泰安鄉大安溪河床撿拾竊取的。