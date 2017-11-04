消防隊員王冠昇車禍亡 家人招魂考慮不辦告別式

永安消防分隊隊員王冠昇的家人朋友，由法師帶領進行招魂儀式。（記者周敏鴻攝）

2017-11-04 13:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局永安消防分隊隊員王冠昇，3日騎機車與大貨車碰撞重傷不治，家人朋友們今天上午前往事故地點招魂，寒風細雨中，親友們難過不捨而頻頻啜泣。他們考慮不舉辦告別式，待頭七法事後火化，就會帶王冠昇骨灰返回高雄入塔，將低調地陪伴他走完最後一段路。

王冠昇3日上午下班後，11點多獨自騎機車行經中壢區中正路四段時，與王姓男子駕駛的大貨車碰撞，王冠昇連人帶車摔倒，因傷勢過重，被消防局同事送往醫院搶救，仍回天乏術。

王冠昇的父母3日下午就從高雄緊急北上，今天上午由王冠昇的施姓室友等友人陪同，前往事故地點，由法師帶領他們進行招魂儀式，消防局人員說，王冠昇家人考慮家中長輩恐怕過度憂傷，將不舉辦告別式，預計王冠昇的頭七法會結束後，就會進行火化，之後他們會再將王冠昇骨灰帶回高雄入塔。

施姓室友與王冠昇在分發前曾一同受訓，他說，王冠昇分發到永安消防分隊、他分發到大園消防分隊，所以結訓後，就相約一起租屋同住，平日各自上班，休假時就會天南地北地聊工作、聊未來。

施姓室友說，王冠昇非常熱愛消防工作，為了參加下一期的救助訓，還自己花時間去考到了救生員證照，豈料他尚未能完成他的目標，就撒手人寰，讓人非常不捨。