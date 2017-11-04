婦人1天被騙3次 經友提醒報警逮捕19歲車手

2017-11-04 13:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕詐騙集團超誇張，一天騙同一個人3次！

阮姓婦人日前接獲詐騙集團電話，指兒子替人作了80萬元擔保，因對方跑了，所以綁架其子，要她交付10萬元才要將她的兒子放了，阮女不疑有他，在一天之內將現金2萬元及5萬元分2次放在烏日區溪南路路旁的花盆上，因得手順利，詐騙集團食髓知味，同一天繼續要再詐騙第3次，幸婦女朋友提醒可能是詐騙，報警後才免再被騙。

阮姓被害人於10月30日14時許接獲詐騙電話，稱其子替人作擔保80萬元，因對方跑了，所以要她交付10萬元才要將其兒子放了，阮女害怕兒子受害，便將現金2萬元及5萬元分2次放在烏日區溪南路1段路旁花盆上，被車手順利拿走了。

由於一天之內兩次成功詐騙到現金，實在太順利，詐騙集團食髓知味，便再度打給阮婦繼續要再詐騙第3次，要求被害人一樣將3萬元放置於同樣地點。

阮婦還不疑有他，卻因為沒有錢了，而向朋友借款3萬，其朋友提醒阮婦可能詐騙集團，阮婦此時才驚覺有異，向溪南派出所報案，警方獲報後埋伏於交款地點，於同日16時55分，當場查獲取款19歲徐姓車手到案，並由其身上起獲遭詐騙金額7萬元及行動電話3具等證物。

徐嫌供稱自己學歷不高，平時從事水泥工工作，因收入不穩定，於日前受朋友慫恿加入車手賺外快，只要聽電話接受指示領取贓款即可，當天是第一天上工。

徐嫌在當天下午4時許2度接受電話指示，前往烏日區溪南路一段路旁花盆拿取金錢，前2次都很順利就將贓款拿走，同日16時55分再次接獲指示，第3次依同樣手法前往同地點要拿取時，卻被警察埋伏查獲了。第一天上工，還沒領到酬勞就被查獲GG，真是「歹路不可走！」

徐嫌坦承擔任車手拿取詐欺贓款，警方訊後將徐嫌依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

烏日分局表示，將擴大偵辦，持續追查幕後黑手，也提醒民眾提防詐騙。

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