看到親友臉書賣低價 iphone 1週高達128人受騙

歹徒在臉書的詐騙PO文（記者 邱俊福翻攝）

2017-11-04 13:33

〔記者邱俊福／台北報導〕iphone手機近期推出多款新機種，詐騙集團趁此販售熱潮，透過盜用民眾親友臉書方式，PO文佯稱正販售iphone手機，或者發布「朋友的通訊行新開幕，購買蘋果手機新優惠」等訊息，誘騙民眾加Line連繫交易，待收取匯款後就消失無蹤。警政署「165」反詐騙專線統計，僅上月23日至29日一週內，就有128人受害，今天呼籲民眾多小心。

警方表示，被害人都是誤以為親友正在販售手機，加上對方謊稱有另個Line帳號專門販售使用，以及手機價格又遠低於市價，被害人便依循 PO文指示，加入對方Line後，私下連繫交易受騙上當，而歹徒盜用民眾親友臉書，近期除66%以販售手機行騙外，其餘還有以販售鞋子等生活用品等理由誘騙。

警方表示，台北市1名32歲程姓家庭主婦，上週在好友臉書看到販售iphone手機，立刻加對方Line，匯款3萬3000元，購買2支iphone8、1支iphone8 plus及1支iphone7 plus，復又匯款1萬元，繼續追加購買2支iphone7 plus，計匯款4萬3000元，結果未收到貨，又發現該朋友貼文其臉書帳號遭盜用，才驚覺遭詐報警。

另台中市1名吳姓大學生，上週看到朋友臉書發佈「朋友的通訊行新開幕，購買蘋果手機新優惠」，並要求加Line交易，匯款2萬8000購買iphone8及iphone8 plus各1支，卻遲未收到貨又聯絡不上對方，才撥打165反詐騙專線查證，方知受騙。

警方提醒，若在臉書看到親友販售訊息，須再三確認是否為本人，而價格若遠低於行情，極可能就是詐騙，對方要求私訊方式買賣交易，更應提高警覺，另若發現臉書疑似遭盜（冒）用，可到臉書網頁，依步驟填寫新密碼和確認email，即可取回帳號掌控權。

程姓被害人跟對方的Line對話（記者 邱俊福翻攝）