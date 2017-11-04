連偷5部機車終被逮 警：總有一天抓到你

2017-11-04 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子短時間在台中市區連續犯下5起機車竊案，騎到沒油即任意棄置，警方比對犯案手法及調閱竊嫌特徵鎖定陳嫌，卻因對方居無定所，案情一度陷入膠著，此舉反激起警方強烈鬥志鍥而不捨查緝，本月1日果然遇到正在路上趴趴走的陳嫌，他當場嚇傻全招了。

張姓市民日前到東區復興路上超商買咖啡，未料短短不到3分鐘，出來後發現機車遭竊，台中市第三分局立德派出所獲報過濾監視器，鎖定著運動短褲、黑上衣、拖鞋的36歲陳男涉有重嫌追緝，過程中發現陳嫌騎贓車在市區閒晃，更四處躲避監視器鏡頭，導致偵辦一度陷入膠著。

未料接下來連續2日，該所陸續接獲機車失竊案件，且經查均為陳男所為，對於他如此恣意妄為竊取機車還連續作案，激起警方強烈鬥志誓將他逮捕歸案，當天調閱監視器，發現陳男將贓車停放建中街上正步行離開，立即布下天羅地網到該區塊查緝時，竟看到陳男步行迎面而來。

警方見機不可失，上前攔查時陳男當場傻住，一時反應不過來只好從實招來，坦承犯下5起機車竊案，都是趁被害人忘記拔取鑰匙竊車，騎到沒油將機車隨意棄置；從事資源回收的陳男供稱，因最近天氣變化導致痛風發作，才會偷機車做為代步工具，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。