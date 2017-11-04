被通緝跑路還幫毒友籌錢 難兄難弟同時落網

張男近日打算重啟爐灶販毒，被警方查獲時，連同幫忙籌錢相挺的通緝犯友人也一起落網。 （記者鄭淑婷翻攝）

2017-11-04 12:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕被通緝中仍帶28萬多元助友度難關，怎知友人因準備重啟爐灶販毒被警方盯上，難兄難弟全進了警局。

桃園警分局埔子派出所員警接獲線報，曾因販毒被查獲且因毒品案被發佈通緝的46歲張姓男子，近日又打算重起爐灶販毒，員警連日來埋伏在張男租屋處外，3日晚間見張男外出時現身逮人，並於屋內桌上查獲海洛因3小包、總重2.63公克及安非他命4小包、總重29.17公克，另搜出毒品吸食器2組，現場還有3名男子在場，其中22歲蔡姓男子因竊盜案被新北地檢署發布通緝，背包裡還有28萬多元現金。

蔡男供稱，之前曾受過張男的幫助，因張男最近需要資金周轉，他想還這個人情，才會在通緝跑路時仍幫忙籌錢，與38歲梁姓友人一同拿錢給張男時，怎知連帶被抓。另名在場人的33歲劉姓男子則表示，積欠張男500元，自己是來還錢的。

張男等4人都坦承吸食毒品，警方訊後今依毒品危害防制條例移送桃園地檢署，張男及蔡男通緝部分則解送歸案。

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張男近日打算重啟爐灶販毒，被警方查獲時，連同幫忙籌錢相挺的通緝犯友人也一起落網。 （記者鄭淑婷翻攝）