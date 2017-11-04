毒蟲誆做「有機蔬菜」生意租地 果園裡藏大麻田

2017-11-04 12:45

〔記者王捷／台南報導〕呂姓男子疑似不想再過拚命的生活，轉行改當「農夫」，他向果農承租一小塊地，自稱要種「有機蔬菜」，豈料竟是種大麻販售，警方歷時數個月埋伏追查，終於在3日逮到呂男，從田裡挖出20多株疑似印度混合種大麻，另外還發現已有30多株大麻已經收成，恐怕已經流入市面，警方已經掌握下游，繼續深入追查。

呂男有吸食安毒惡習，有多項毒品前科，早年為了毒品犯下竊盜、搶奪，去年他疑似認為自己不再適合做「拚命活」，想做穩定的生意，想到有土斯有財，向在沙崙種植荔枝的果農，租了一塊地種大麻。

警方獲報後，展開追查，由於果園占地相當大，有如迷魂陣，呂男的大麻田藏身在果園裡，警方經過數月查緝，起初仍不曉得大麻田在何方，所幸刑大偵四隊的隊長黃榮隆，曾經取締過大麻，熟知大麻的味道，加上荔枝沒有什麼味道可以掩蓋，靠氣味找到大麻田。

警方在大麻田挖出20多株印度混合種大麻，還發現有30多個坑洞，懷疑是已經採收的大麻所留下的痕跡。呂男供稱，他栽種的大麻，是透過管道取得種子後栽種，有別其他「麻農」的插枝法。

警方在呂男住處起出大麻種子與大麻半成品，以及用來烘大麻的電暖扇，儘管呂男否認販售毒品，供稱全用來自己食用，但警方已經掌握呂男販售網，將繼續深入追查。

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