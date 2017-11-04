風雲作家名單缺林奕含 顏擇雅：應補上、是她應得榮譽

專欄作家顏擇雅昨日（3）在臉書上貼文寫道，在投票選出金石堂年度風雲作家，與十大影響力好書的票選名單中，竟然沒有她最想投的作家林奕含，以及林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》，表示「我還以為看錯了」。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-11-04 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕專欄作家顏擇雅昨日（3）在臉書上貼文寫道，在投票選出金石堂年度風雲作家，與十大影響力好書的票選名單中，竟然沒有她最想投的作家林奕含，以及林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》，表示「我還以為看錯了」、「怎能因為人不在了，就連候選資格也沒？」。

昨日（3），專欄作家顏擇雅在臉書上貼文表示，最近在給出版同業投票的金石堂年度風雲作家，與十大影響力好書的票選名單中，竟然沒有她最想投的作家林奕含，以及其作品《房思琪的初戀樂園》，以為自己「看錯了，反覆多看好幾次」。

顏擇雅說：「十位作家候選人，竟然沒有我最想投的對象。給我們圈選的好書中也沒有這位作家那本書（指林奕含及其作品）」，她並指出，今年的頭號風雲作家「除了林奕含還有誰？今年影響力最大的書，不就是《房思琪》？」，顏擇雅也問道「怎能因為人不在了，就連候選資格也沒？」

顏擇雅建議，金石堂應該要「趕快亡羊補牢， 把林奕含與《房思琪》都放上選票」，因為「這個榮譽是林奕含應該得的」。

網友看見顏擇雅的建議，也回應：「論年度風雲作家，非林奕含還能有誰?」、「最有影響力應該是《房思琪》，畢竟當時幾乎每天新聞都會出現，沒看過書的也可能從評論節目知道書籍內容」、「請大家不要忘記林奕含」；也有人評論「（10大影響力好書）我投《做工的人》，房思琪的感覺無法體會」。

臺灣女作家林奕含，曾坦言自己有精神病史，在小說《房思琪的初戀樂園》出版後不久自殺。其小說中女主角房思琪的故事，外界疑為林奕含曾遭性侵的親身經歷。