「禱告」賭場太瞎！ 攬客竟「賴」給刑警

警方見時機成熟攻堅查獲該處職業流動賭場。（記者許國楨翻攝）

2017-11-04 12:07

〔記者許國楨／台中報導〕職業賭場為避免遭查緝常四處流竄，為了招攬賭客，會在開賭前將時間、地點通知熟客，沒想到其中一則賴訊息竟然發給打擊犯罪的刑警，警方立刻調集警力攻堅破獲該處俗稱「禱告」（倒九）的流竄賭場，當場查獲賭場負責人、員工及賭客等共20人，查扣骰子等賭具及賭資67萬多元。

台中市刑大偵八隊李姓小隊長上月底突然收到一通透過通訊軟體賴傳來的訊息：「今晚在台中市神岡區大富路1＊＊號、倒九、○仔敬邀」，雖然是陌生訊息且未與對方互加好友，但警方研判可能是流竄地下賭場為招攬賭客所誤傳，當晚立即集結警力前往勘察。

警方發現該址係獨棟二樓舊式建築，埋伏監控，果見十多名男女陸續搭車前來，再步行進入，警方見時機成熟攻堅時，一些阿公阿嬤級的賭客如驚弓之戶四處逃竄，情急下有人跑到鞋子都掉了還將賭資藏放冰箱後方，也有的直接丟到屋外草叢內，警方唯恐衍生跌倒受傷等意外不斷提醒，「坐好，麥擱走阿」控制現場。

警方當場查獲48歲的賭場楊姓負責人，擔任把風、監看監視螢幕暨開關賭場大門等工作的52歲張姓員工及賭客18人，其中年紀最大是80歲的阿公，計查扣骰子、竹筒（骰盅）、米篩、計時器、監視器主機及鏡頭，以及賭資67萬1900元，抽頭金8千多元。

警方指出，該俗稱「禱告」（倒九）的賭場由賭客輪流做莊，先將三顆骰子放入竹筒（骰盅）內擲出，以總點數8、9點通殺，總點數11、12點通賠的方式運作，楊男則以每小時每人抽頭3百元的方式經營，訊後全案依賭博罪嫌送辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方查扣賭資、賭具等證物。（記者許國楨翻攝）

警方當晚前往勘察發現該址係獨棟二樓舊式建築埋伏監控。（記者許國楨翻攝）