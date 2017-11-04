驚！爸外出買消夜 2歲女童頭卡鐵窗「懸」在4樓窗外

2歲女童頭部卡在4樓鐵窗，身體懸在4樓窗外。（圖擷取自爆料公社）

2017-11-04 10:25

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市桃園區昨天晚上10點多，發生一起離譜的兒童居家安全事件，一名年僅2歲的小女童被目擊，頭部卡在住家4樓窗戶鐵窗縫隙，小小的身體卻懸在外頭，驚險的畫面、小女童慘叫聲驚動附近鄰居，有民眾趕緊拿長梯攀上4樓抱住小女孩，避免她掉落或發生窒息危險，大有消防分隊隊員獲報趕抵，動用破壞器材將女童拉回住處，所幸女童未受傷，結束這一場夜半驚魂記，而家中還有另名才幾個月大的小女嬰。

警方調查，消防人員獲報趕抵時，女童的爸爸正好返家，為何獨留2名稚女在家，34歲李姓男子聲稱，妻子上大夜班到隔天凌晨才會下班，晚上都由他獨自照顧2個女兒，當時他只是下樓買消夜，離開的時間僅有10多分鐘，一時疏忽、沒有想太多，返家後就看到女兒卡在窗戶外，他也加入救援行列；警方研判，小女童可能趁大人不在攀爬臥室鐵窗，鐵窗縫隙較大，女童身體爬出後，頭部卡在縫隙間，所幸卡住的時間不長，否則後果不堪設想。

李男的說法與目擊民眾說詞有出入，不過，依據「兒童及少年福利與權益保障法」第51條規定，父母、監護人不得讓6歲以下兒童獨處，李男行為已經觸法，警方表示，案發後已依規定通報社會局。

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有民眾攀上4樓抱住小女孩。（記者鄭淑婷翻攝）

有民眾趕緊拿長梯攀上4樓抱住小女孩，避免她掉落或發生窒息危險。（記者鄭淑婷翻攝）