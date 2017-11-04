土地開發公司涉吸金1.4億元 負責人夫婦遭聲押禁見

2017-11-04 09:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕不動產土地開發公司「貽信開發建設」，涉嫌以投資國內法拍屋及越南不動產為由，宣稱年息9％到10％、保證獲利，甚至還開起私人銀行，以年息6％收受員工存款，違法吸金1.4億元，新北地檢署昨約談負責人吳彥諄夫婦到案說明，今凌晨訊後依有串證之虞，將夫婦聲押禁見。

檢調接獲檢舉，104年起，吳姓夫妻透過舉辦說明會方式，游說民眾投資國內法拍屋及越南不動產，宣稱投資年息6％到7％，2年保證回本，每投資100萬元，即可先拿回3萬元的回饋金，等於年息有9％到10％，投資人還能登記公司成為購買土地、房產的債權人，吸引不少民眾投入資金，不少投資者已連本帶利拿回，甚至因為覺得太好賺，成為公司業務，再賺拉下線獎金。

據悉，該公司還曾帶投資者到越南參觀購買土地，並聲稱公司營運狀況良好，年底還打算犒賞員工到杜拜過耶誕節和跨年，104年起迄今涉嫌吸金1.4億元，受害者達140人。

今年4月，其中1名投資「貽信」的會員，在LINE群組質疑「投資都有風險，怎麼可能穩賺不賠，有意退出投資」，遭其他成員踢出群組，因退出得付4成違約金，他投資100萬元，只能拿回60萬元，憤而向檢調檢舉。

檢調介入調查，「貽信」讓投資人登記為債權人的土地、房產，價值都不高，且每筆都有20名以上的債權人，若屆時公司負責人捲款而逃，這些土地、房產根本無法賠償投資人損失。

加上發現「貽信」近期已開始脫手台灣土地、房產，並陸續轉出9千餘萬元到越南公司，新北地檢署企業犯罪專組檢察官劉邦繡昨指揮法務部調查局新北市調查處，兵分8路搜索吳姓負責人住處及辦投資公室，約談吳男等人以釐清案情，而全案朝違法銀行法方向偵辦。